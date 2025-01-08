У Конгресі зареєстровано проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом

У новому скликанні американського Конгресу першим зареєстрованим проєктом, що стосується України, стала резолюція щодо визнання дій Росії під час повномасштабного вторгення на територію нашої держави актом геноциду.

Як повідомила у Facebook посол України у США Оксана Маркарова, авторами проєкту виступила група, до якої входять представники обох провідних американських партій. Усього у списку 14 прізвищ, серед яких 10 демократів, 3 республіканці та представниця округу Колумбія без права голосу.

Преамбула резолюції містить чітку вказівку на те, що напади росіян на мирних жителів, прямі удари по пологових будинках та лікарнях, а також насильницьке переміщення сотень тисяч громадян, включно з дітьми, відповідають критеріям статті ІІ Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Документ засуджує РФ за вчинення актів геноциду українського народу, а також закликає США у співпраці з НАТО та ЄС запобігти подальшим актам російського геноциду і підтримує притягнення російських політичних та військових лідерів до відповідальності шляхом трибуналів та міжнародних кримінальних розслідувань.