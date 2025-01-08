Міноборони: понад 100 тисяч громадян взяли участь в онлайн-голосуванні за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони

Участь в онлайн-голосуванні за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони взяли 101 215 громадян України.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Попри DDoS-атаку, технічна команда захистила процес голосування. Спроби вплинути на перебіг конкурсу були зупинені. Саме через такі атаки на українську IT-інфраструктуру голосування було доступне виключно для користувачів українських мереж”, - йдеться у повідомленні.

Також Міноборони пояснило значну кількість голосів з однакової IP-адреси - для захисту від кіберзагроз застосовуються сервіси Cloudflare, і тому в логах голосування для ряду користувачів реєструвалась IP-адреса 127.0.0.1.

“Особливу увагу приділили забезпеченню можливості голосування для військових на фронті. Завдяки доступу до сайту через термінали Starlink та технічному супроводу захисники й захисниці також змогли взяти участь у виборах складу антикорупційної ради”, - запевнили в Міноборони.

Результати онлайн-голосування будуть офіційно оприлюднені протягом 5 робочих днів.