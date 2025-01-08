Міноборони: понад 100 тисяч громадян взяли участь в онлайн-голосуванні за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони

Участь в онлайн-голосуванні за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони взяли 101 215 громадян України.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
“Попри DDoS-атаку, технічна команда захистила процес голосування. Спроби вплинути на перебіг конкурсу були зупинені. Саме через такі атаки на українську IT-інфраструктуру голосування було доступне виключно для користувачів українських мереж”, - йдеться у повідомленні.
Також Міноборони пояснило значну кількість голосів з однакової IP-адреси - для захисту від кіберзагроз застосовуються сервіси Cloudflare, і тому в логах голосування для ряду користувачів реєструвалась IP-адреса 127.0.0.1.
“Особливу увагу приділили забезпеченню можливості голосування для військових на фронті. Завдяки доступу до сайту через термінали Starlink та технічному супроводу захисники й захисниці також змогли взяти участь у виборах складу антикорупційної ради”, - запевнили в Міноборони.
Результати онлайн-голосування будуть офіційно оприлюднені протягом 5 робочих днів.
- Ветеран Юрій Гудименко оприлюднив неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони - найбільшу кількість голосів, понад 65 тис., набрав саме він.
- Також попередньо до Громадської антикорупційної ради при Міністерства оборони потрапляють Тетяна Ніколаєнко, Анастасія Шуба, Микита Соловйов, Микита Штанков, Ореста Бріт, Олена Нишпорка, Олег Чернов, Максим Костецький, Віктор Біщук, Олена Трегуб, Катерина Даценко, Антон Микитюк, Віталій Масюк, Віктор Прудковських.
- Сьогоднішнє голосування – повторне. Попереднє перенесли тому, що під час процесу спостерігались значні технічні збої, зокрема, була нестабільна робота сайту, а також помилки авторизації через партнерські сервіси BankID та Дія.Підпис, заявили у МО. Тому результати анулювали, а голосування призначили на нову дату.