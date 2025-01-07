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Rheinmetall передав Україні першу бойову машину піхоти KF41 Lynx

Перша бойова машина Lynx від Rheinmetall вже в Україні.

Rheinmetall передав Україні першу бойову машину піхоти KF41 Lynx
БМП "KF41 Lynx"
Фото: HMZrinyi.hu

Німецька оборонна компанія Rheinmetall вже передала Україні першу бойову машину піхоти KF41 Lynx.

Про це повідомляє Міноборони з посиланням на заяву генерального директора компанії Арміна Паппергера.

"Завод німецької компанії в Унтерлюсі виготовив першу бойову машину Lynx та доправив її українському замовнику наприкінці 2024 року", — ідеться у повідомленні.

Збройні сили вже випробовують бойову машину, щоб серійне замовлення можна було розмістити якомога швидше.

KF41 Lynx має бойову масу 44 тонни, потужність силової установки Liebherr D9612 складає 1463 кінських сили, швидкість руху по шосе – до 70 км/год. Екіпаж машини складає три особи, десант – до восьми осіб, набір озброєння – 35-мм автоматична гармата, спарений 7,62 мм кулемет та (опціонально) пускова установка ПТРК Spike ізраїльського виробництва.

На даний момент єдиним користувачем БМП типу KF41 Lynx є армія Угорщини, довідник The Military Balance 2024 стверджував про наявність мінімум восьми бронемашин цього типу в розпорядженні угорського війська на початок минулого року, інформує Defence Express.

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