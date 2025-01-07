Росіяни понад 20 разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області. Є пошкодження

Росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Упродовж дня росяни понад 20 разів били по Нікопольщині, застосовуючи РЗСВ "Град", скинув боєприпас з БпЛА, застосовував дрони-камікадзе та важку артилерію.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог бив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Унаслідок обстрілів понівечені приватне підприємство, адмінбудівля, шість приватних будинків, господарська споруда й теплиця. Пошкоджені також півдесятка сонячних панелей і декілька ліній електропередач.

Ніхто з людей не постраждав.