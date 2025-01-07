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Україні вдалося повернути з російської окупації ще трьох дітей

17-річний юнак пережив допити та залякування з боку окупантів через проукраїнську позицію.

Україні вдалося повернути з російської окупації ще трьох дітей
Фото: Дмитро Лубінець

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з тимчасової окупації вдалося повернути трьох дітей — 17-річного юнака та двох малолітніх хлопчиків.

Про це повідомляє Омбудсман Дмитро Лубінець.

"Перша історія розповідає про молоду жінку, яка через війну була змушена залишити Україну. Вона була розлучена зі своїми двома маленькими синами, які залишалися на тимчасово окупованій території в Донецькій області у біологічного батька", — пише Омбудсман. 

Дітей евакуювали з окупованої території та возз’єднали з мамою.

"Друга історія — про 17-річного юнака, який став символом мужності. На окупованій території він підтримував Україну. Через це його переслідували представники окупаційної влади: допити, погрози, залякування стали для хлопця буденністю. Проте ані страх, ані тиск не зламали його духу", — додає Лубінець.

Фото: Дмитро Лубінець

Тепер юнак у безпеці, отримує гуманітарну та матеріальну підтримку, а також допомогу в оформленні документів. 

  • Російські журналісти знайшли щонайменше 285 українських дітей, яких Росія розмістила в "банку" сиріт У разі всиновлення повернути українців рідним украй важко.
  • Попередні оцінки кажуть, що принаймні 20 000 маленьких українців окупанти викрали і вивезли, але реальну цифру наразі з'ясувати неможливо. 
  • Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями. 
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