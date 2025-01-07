Україні вдалося повернути з російської окупації ще трьох дітей

17-річний юнак пережив допити та залякування з боку окупантів через проукраїнську позицію.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з тимчасової окупації вдалося повернути трьох дітей — 17-річного юнака та двох малолітніх хлопчиків.

Про це повідомляє Омбудсман Дмитро Лубінець.

"Перша історія розповідає про молоду жінку, яка через війну була змушена залишити Україну. Вона була розлучена зі своїми двома маленькими синами, які залишалися на тимчасово окупованій території в Донецькій області у біологічного батька", — пише Омбудсман.

Дітей евакуювали з окупованої території та возз’єднали з мамою.

"Друга історія — про 17-річного юнака, який став символом мужності. На окупованій території він підтримував Україну. Через це його переслідували представники окупаційної влади: допити, погрози, залякування стали для хлопця буденністю. Проте ані страх, ані тиск не зламали його духу", — додає Лубінець.

Фото: Дмитро Лубінець

Тепер юнак у безпеці, отримує гуманітарну та матеріальну підтримку, а також допомогу в оформленні документів.