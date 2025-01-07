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Бійці ГУР МО знищили російський РЕБ "Поле-21"

Також українські бійці пошкодили логістику ворога.

Бійці ГУР МО знищили російський РЕБ "Поле-21"
Фото: скріншот

Військові ГУР МО за допомогою FPV-дрона уразили російський РЕБ "Поле-21". 

Про це ідеться у повідомленні Генерального управління розвідки Міноборони у Telegram.

Зокрема, спецпризначенці української розвідки знищили транспорт та засоби радіоелектронної боротьби окупантів. Мова про сучасний комплекс РЕБ "Поле-21".

"На відео — результативна робота операторів FPV дронів ГУР МО України на донецькому напрямку", — ідеться у повідомленні.

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