Втрати Росії на війні в Україні перевищили 800 тисяч військових

Сили оборони ліквідували за минулу добу ще 1970 російських окупантів.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1970 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 800 010 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилаті ракети. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - зазначається в повідомленні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько/ about 800010 (+1970) осіб

танків ‒ 9710 (+10)

бойових броньованих машин ‒ 20189 (+25)

артилерійських систем – 21710 (+45)

РСЗВ – 1260 (+2)

засоби ППО ‒ 1038 (+4)

літаків – 369 (+0)

гелікоптерів – 331 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21708 (+83)

крилаті ракети ‒ 3014 (+0)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 33226 (+170)

спеціальна техніка ‒ 3681 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що за 5 місяців Курської операції Росія втратила понад 38 тисяч своїх солдатів.