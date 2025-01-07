Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
Працівник ТЦК у Вінницькій області за 16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
Працівник ТЦК у Вінницькій області за 16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
Екснардепа Журжія зняли з потяга під час проходження кордону
Екснардепа Журжія зняли з потяга під час проходження кордону
Зимові прем’єри в Києві: чим дивуватимуть театри на початку року
Зимові прем’єри в Києві: чим дивуватимуть театри на початку року
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
ГоловнаСуспільствоВійна

Втрати Росії на війні в Україні перевищили 800 тисяч військових

Сили оборони ліквідували за минулу добу ще 1970 російських окупантів. 

Втрати Росії на війні в Україні перевищили 800 тисяч військових
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1970 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 800 010 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилаті ракети. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - зазначається в повідомленні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ about 800010 (+1970) осіб 
  • танків ‒ 9710 (+10) 
  • бойових броньованих машин ‒ 20189 (+25) 
  • артилерійських систем – 21710 (+45)
  • РСЗВ – 1260 (+2)
  • засоби ППО ‒ 1038 (+4)
  • літаків – 369 (+0) 
  • гелікоптерів – 331 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21708 (+83) 
  • крилаті ракети ‒ 3014 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33226 (+170) 
  • спеціальна техніка ‒ 3681 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що за 5 місяців Курської операції Росія втратила понад 38 тисяч своїх солдатів.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies