Втрати Росії на війні в Україні перевищили 800 тисяч військових

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1970 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 800 010 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилаті ракети. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - зазначається в повідомленні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ about 800010 (+1970) осіб
- танків ‒ 9710 (+10)
- бойових броньованих машин ‒ 20189 (+25)
- артилерійських систем – 21710 (+45)
- РСЗВ – 1260 (+2)
- засоби ППО ‒ 1038 (+4)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21708 (+83)
- крилаті ракети ‒ 3014 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33226 (+170)
- спеціальна техніка ‒ 3681 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що за 5 місяців Курської операції Росія втратила понад 38 тисяч своїх солдатів.