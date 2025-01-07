На війні в Україні загинув шотландський доброволець

Родина 26-річного шотландця Джордана Маклаклена, який майже три роки тому приєднався до українського війська після періоду волонтерства, повідомила про його загибель на війні.

Як пише BBC, доброволець служив медиком на передовій. Він ухвалив рішення допомогти Україні стримувати навалу агресора практично одразу після початку вторгнення у лютому 2022 року.

Родина Джордана заявила про те, що пишається його "прагненням допомагати іншим та переконанням, що він створює різницю своїми діями". "Він був життєрадісним сином, онуком, братом, племінником, кузеном та другом для багатьох, і всі, хто його знав, сумуватимуть за ним", - йдеться у повідомленні.

У британському уряді стверджують, що контактують з владою в Україні для з'ясування деталей загибелі шотландця.