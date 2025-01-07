Загарбники забороняють на ТОТ поповнення рахунків мобільного без паспорта

На тимчасово окупованих територіях України росіяни вводять заборону на поповнення мобільного без паспорта.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Відтепер якщо мешканець хоче поповнити баланс мобільного зв’язку готівкою – він має дати паспорт чи авторизуватись через портал державних послуг. Таким чином ворог планує відстежувати реальних власників номерів, а також це є елементом примусової паспортизації” - йдеться у повідомленні.

Таким чином для поповнення рахунку українці зобов'язані мати посвідку чи паспорт громадянина Росії.

Крім того, репресивний апарат окупантів буде більше ефективно відстежувати власників номерів.