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На тимчасово окупованих територіях росіяни позбавили прав українців, які відмовилися від паспорта РФ

З 1 січня пільгова категорія громадян без російського паспорта на ТОТ не зможе отримувати ліки.

На тимчасово окупованих територіях росіяни позбавили прав українців, які відмовилися від паспорта РФ
Фото: Центр національного спротиву

З 1 січня українців на тимчасово окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ, позбавили будь яких прав. 

Про це інформує Центр національного спротиву.

З 1 січня пільгова категорія громадян ТОТ України, які відмовилися від російського паспорта, не зможе отримувала медикаменти. 

"Насамперед це люди із сердечно-судинними захворюваннями, астматики та діабетики. Без російського паспорта препарати доведеться купувати. А ось придбати життєво-необхідні ліки на загарбаних територіях практично неможливо. Якщо ж і пощастить їх дістати, то ціни на них вдвічі, а то й втричі вищі за ринкові", — зазначають у спротиві.

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