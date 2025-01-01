Нацбанк заявив про загоряння на даху одного з його корпусів внаслідок падіння уламків ворожих дронів у Києві. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

“Інформуємо, що внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку в Печерському районі”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежа була швидко ліквідована за допомогою співробітників ДСНС, постраждалих немає. Пошкоджено вікна на верхніх поверхах.

Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін.

Керівництво та персонал, які забезпечують безперебійну роботу НБУ, працюють відповідно до затверджених протоколів.