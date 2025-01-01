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Нацбанк заявив про загоряння на даху одного з його корпусів внаслідок падіння уламків ворожих дронів у Києві

Пожежу швидко ліквідували. Постраждалих немає.

Нацбанк заявив про загоряння на даху одного з його корпусів внаслідок падіння уламків ворожих дронів у Києві
Мобільна вогнева група ЗСУ
Фото: Генштаб

Нацбанк заявив про загоряння на даху одного з його корпусів внаслідок падіння уламків ворожих дронів у Києві. Про це повідомляє пресслужба НБУ. 

“Інформуємо, що внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку в Печерському районі”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що пожежа була швидко ліквідована за допомогою співробітників ДСНС, постраждалих немає. Пошкоджено вікна на верхніх поверхах. 

Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін. 

Керівництво та персонал, які забезпечують безперебійну роботу НБУ, працюють відповідно до затверджених протоколів.

  • Цієї ночі та зранку сили ППО збили над Україною 63 ворожі дрони, 46 – не досягли цілей, а два полетіли у Росію та Білорусь. Загалом росіяни запустили 111 безпілотників.
  • У Києві та області працювала ППО. У Києві уламки впали в Печерському і Святошинському районі. Відомо про шість поранених.
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