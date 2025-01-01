В Україні почав діяти новий закон про дошкільну освіту

Його запровадили з метою поліпшення якості дошкільної освіти.

З 1 січня 2025 року в Україні почав діяти закон “Про дошкільну освіту”.

Як зазначає Міносвіти, нововведення стосується багатьох сфер.

Для вихователів буде оптимізовано робоче навантаження, що дасть змогу підвищити їхні заробітні плати та покращити умови праці.

Батьки зможуть скористатися більшою гнучкістю завдяки поліпшеній територіальній доступності садків та можливості вибору форм навчання.

У систему освіти запроваджують нові типи організації освітньої діяльності, як-от мобільні, сімейні та мінісадки, що дасть змогу охопити більшу кількість дітей.

Також буде забезпечено різноманіття груп у дитсадках – вікові, різновікові, інклюзивні та спеціальні, з різними освітніми програмами.

Для органів влади закон встановлює зобов'язання щодо забезпечення ресурсами та справедливої оплати праці вихователів, що створить умови для ефективної роботи в сфері дошкільної освіти.

Як і раніше, заклади дошкільної освіти зможуть отримувати кошти з державного і місцевого бюджетів, платежів від засновників, оплати за освітні й додаткові послуги, доходів від оренди, грантів, благодійної допомоги та інших законних джерел.

Міністерство зазначає, що окрема низка нормативно-правових актів мають імплементувати нові положення закону. Загалом планується ухвалення 28 нових НПА, які охоплюватимуть різні аспекти функціонування дошкільної освіти. Очікується, що це дасть змогу створити чітку нормативну базу, що сприятиме ефективному впровадженню змін.

Зміни, що починають діяти з нового року, мають допомогти забезпечити доступ до якісної освіти для всіх дітей країни та їхній легкий старт у навчанні.

Також ці зміни мають наблизити країну до європейських стандартів, що є важливим кроком на шляху до вступу в Європейський Союз.