Із окупованої частини Херсонщини повернули чотирьох дітей

Повернули двох хлопчиків і двох дівчаток віком від 3 до 17 років.

На підконтрольну Україні території із поки що окупованого лівобережжя Херсонщини повернули чотирьох дітей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Це – двоє хлопчиків і двоє дівчаток, яким від 3 до 17 років. Кожен і кожна пережили те, чого не має знати жодна дитина, – російський терор, погрози, допити рідних", – зазначив він та додав, що тепер діти разом зі своїми близькими у безпеці. Їм надають усю необхідну медичну та психологічну допомогу.

Це стало можливим завдяки ініціативі Президента України Володимира Зеленського “Bring Kids Back UA” та неймовірній роботі благодійної організації “Save Ukraine”.

З початку цього року з тимчасової російської окупації повернули вже 246 дітей із Херсонської області.