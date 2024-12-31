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Із окупованої частини Херсонщини повернули чотирьох дітей

Повернули двох хлопчиків і двох дівчаток віком від 3 до 17 років. 

Із окупованої частини Херсонщини повернули чотирьох дітей
Фото ілюстративне
Фото: Микола Кулеба

На підконтрольну Україні території із поки що окупованого лівобережжя Херсонщини повернули чотирьох дітей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

"Це – двоє хлопчиків і двоє дівчаток, яким від 3 до 17 років. Кожен і кожна пережили те, чого не має знати жодна дитина, – російський терор, погрози, допити рідних", – зазначив він та додав, що тепер діти разом зі своїми близькими у безпеці. Їм надають усю необхідну медичну та психологічну допомогу.  

Це стало можливим завдяки ініціативі Президента України Володимира Зеленського “Bring Kids Back UA” та неймовірній роботі благодійної організації “Save Ukraine”.  

З початку цього року з тимчасової російської окупації повернули вже 246 дітей із Херсонської області.  

  • Напередодні Різдва Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої території 8-річну доньку військовослужбовиці. Дитина перебувала в окупації 3 роки.
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