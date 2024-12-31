Із окупованої частини Херсонщини повернули чотирьох дітей

На підконтрольну Україні території із поки що окупованого лівобережжя Херсонщини повернули чотирьох дітей.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Це – двоє хлопчиків і двоє дівчаток, яким від 3 до 17 років. Кожен і кожна пережили те, чого не має знати жодна дитина, – російський терор, погрози, допити рідних", – зазначив він та додав, що тепер діти разом зі своїми близькими у безпеці. Їм надають усю необхідну медичну та психологічну допомогу.
Це стало можливим завдяки ініціативі Президента України Володимира Зеленського “Bring Kids Back UA” та неймовірній роботі благодійної організації “Save Ukraine”.
З початку цього року з тимчасової російської окупації повернули вже 246 дітей із Херсонської області.
- Напередодні Різдва Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої території 8-річну доньку військовослужбовиці. Дитина перебувала в окупації 3 роки.