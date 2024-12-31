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У ЦНАПах буде доступним одночасне оформлення закордонного та внутрішнього паспортів

Кабмін ухвалив проєкт відповідного розпорядження. 

У ЦНАПах буде доступним одночасне оформлення закордонного та внутрішнього паспортів
Фото: КМДА

У ЦНАПах буде доступним одночасне оформлення закордонного та внутрішнього паспортів.

Як інформує МВС, сьогодні, 31 грудня, Кабмін ухвалив проєкт розпорядження, який передбачає зміни до переліку адміністративних послуг, які надаються органами виконавчої влади та ЦНАП.

Проєктом розпорядження пропонують внести зміни у перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади та послуг, які надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через ЦНАП адміністративною послугою "Одночасне оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) обмін паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон".

"Реалізація зазначеного акта надасть громадянам ширші можливості для вибору установи, в якій можна одночасно оформити внутрішній паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон", – зазначили у міністерстві. 

  • Раніше у МЗС повідомили, що українці можуть замовити доставку закордонного паспорта з України за фіксовану ціну.
  • Від 7 жовтня в Україні змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ".
  • Також в Україні зменшили строк термінового оформлення паспорта.
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