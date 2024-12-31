​Шмигаль: самохідних артсистем Україна виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу

Цього року на оборону в Україні спрямували більше половини видатків державного бюджету.
"Буквально кожну гривню, зібрану всередині країни", – уточнив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Він зазначив, що завдяки інвестиціям держави та приватного сектору спроможності українського ОПК зросли в 6 разів.
В оборонній сфері працюють понад 800 державних і приватних компаній. Більше тисячі зразків зброї і техніки допущено до експлуатації. З них половина – українського виробництва.
У сегменті дронів вітчизняна продукція складає понад 96%. Через проєкт "Армія дронів" закупили більше 1,2 млн безпілотників.
Самохідних артсистем Україна виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу.
Значно просунулася ракетна програма. Створили українську далекобійну зброю.
Також Шмигаль нагадав, що у 2024 р. запрацювала так звана данська модель завантаження українського ОПК. Тобто партнери допомагають, закуповуючи зброю для України в українських підприємств. Вдалося залучити майже $1 млрд.
- У 2025 на оборону буде спрямовано 26,3% ВВП країни або 2,23 трлн грн, що на 47,6 млрд грн більше, ніж у 2024 р. Зокрема, на грошове забезпечення наших воїнів передбачено 1,16 трлн грн.