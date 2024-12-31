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​Шмигаль: самохідних артсистем Україна виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу

До експлуатації допустили більш як тисячу зразків зброї і техніки.

​Шмигаль: самохідних артсистем Україна виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу
Фото: kmu.gov.ua

Цього року на оборону в Україні спрямували більше половини видатків державного бюджету. 

"Буквально кожну гривню, зібрану всередині країни", – уточнив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. 

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Він зазначив, що завдяки інвестиціям держави та приватного сектору спроможності українського ОПК зросли в 6 разів.

В оборонній сфері працюють понад 800 державних і приватних компаній. Більше тисячі зразків зброї і техніки допущено до експлуатації. З них половина – українського виробництва.

У сегменті дронів вітчизняна продукція складає понад 96%. Через проєкт "Армія дронів" закупили більше 1,2 млн безпілотників.

Самохідних артсистем Україна виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу.

Значно просунулася ракетна програма. Створили українську далекобійну зброю.

Також Шмигаль нагадав, що у 2024 р. запрацювала так звана данська модель завантаження українського ОПК. Тобто партнери допомагають, закуповуючи зброю для України в українських підприємств. Вдалося залучити майже $1 млрд.

  • У 2025 на оборону буде спрямовано 26,3% ВВП країни або 2,23 трлн грн, що на 47,6 млрд грн більше, ніж у 2024 р. Зокрема, на грошове забезпечення наших воїнів передбачено 1,16 трлн грн.
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