​Шмигаль: самохідних артсистем Україна виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу

До експлуатації допустили більш як тисячу зразків зброї і техніки.

Цього року на оборону в Україні спрямували більше половини видатків державного бюджету.

"Буквально кожну гривню, зібрану всередині країни", – уточнив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Він зазначив, що завдяки інвестиціям держави та приватного сектору спроможності українського ОПК зросли в 6 разів.

В оборонній сфері працюють понад 800 державних і приватних компаній. Більше тисячі зразків зброї і техніки допущено до експлуатації. З них половина – українського виробництва.

У сегменті дронів вітчизняна продукція складає понад 96%. Через проєкт "Армія дронів" закупили більше 1,2 млн безпілотників.

Самохідних артсистем Україна виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу.

Значно просунулася ракетна програма. Створили українську далекобійну зброю.

Також Шмигаль нагадав, що у 2024 р. запрацювала так звана данська модель завантаження українського ОПК. Тобто партнери допомагають, закуповуючи зброю для України в українських підприємств. Вдалося залучити майже $1 млрд.