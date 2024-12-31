Головне за ніч та ранок вівторка, 31 грудня: ракетна атака на Київщину та Сумщину, майже 170 боєзіткнень, збиття ворожих Мі-8

Нічна повітряна атака, 168 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, вибухи в Криму.

Близько 3 години ночі у столиці було оголошено повітряну тривогу через балістичну загрозу. За повідомленням Київської міської військової адміністрації, працювали сили протиповітряної оборони.

Моніторингові канали стверджують, що, за попередньою інформацією, були застосовані корейські ракети KN-23 або Іскандер-М з російських Курська та Брянська. Окрім передмістя Києва, під ударом також опинилася Шостка на Сумщині. Вибухи чули у Київській та Сумській областях.

Уранці росіяни продовжили атакувати дронами і ракетами. О 7:58 Повітряні сили попередили про загрозу балістичного удару для всієї території.

Близько 8 ранку Київ попередили про нову загрозу. У Дарницькому районі, за попередніми даними, упали уламки.

У Сумській області, в Шосткинському районі, ворог атакував інфраструктуру, пошкоджені понад 10 будинків.

Відбій ракетної загрози оголосили о 9:20.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Копанки, Надія, Новоєгорівка, Макіївка, Іванівка та Терни.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Даченське, Новий Труд, Шевченко, Вовкове, Новооленівка та Новоєлизаветівка.

В Курській області українські захисники відбили 17 атак загарбницької армії.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1610 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні 789 550 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Військові спецпідрозділу Головного управління оборони Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Вони знищили російський гелікоптер Мі-8 та ще один підбили.

Бій відбувся у Чорному морі у районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму. Застосували ракету Р-73 “SeeDragon”, повідомили в ГУР. Один Мі-8 знищено.

"Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування", – повідомили в ГУР.

Кабінет міністрів на засіданні 31 грудня звільнив голову Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського. Замість нього цю посаду обійняв Філіп Пронін, який до учора був головою Полтавської обласної державної адміністрації.

Також Кабмін призначив Руслана Кравченка головою Державної податкової служби, повідомили в Telegram уряду. Раніше він керував Київською обласною державною адміністрацією.

Більше інформації – в новині.

У тимчасово окупованому Севастополі увечері в понеділок було чути вибухи. Місцеві жителі у соцмережах писали про атаку на бухту Козачу та мис Фіолент.

Самопроголошена окупаційна влада міста заявила про роботу систем протиповітряної оборони. За словами "губернатора", високо в небі над морем були збито два БпЛА літакового типу.

Кримські спільноти підтверджують, що було два спалахи, які пов'язуть з виходом ракет ППО.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!