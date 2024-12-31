У "Дії" з'явилася можливість анулювати бронювання працівника від мобілізації

Послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній.

На порталі "Дія" стала доступною послуга анулювання бронювання для військовозобовʼязаних працівників.

Про це повідомила пресслужба порталу.

Послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній.

"Опція дозволяє підприємству, яке досягло ліміту заброньованих працівників, без затримок розбронювати одних працівниів і надати відстрочку іншим", - йдеться в повідомленні.

Податися на анулювання можна лише раз на 30 днів.

Якщо компанія втрачає статус критичності, то бронювання для всіх її працівників анулюється автоматично.