У "Дії" з'явилася можливість анулювати бронювання працівника від мобілізації

На порталі "Дія" стала доступною послуга анулювання бронювання для військовозобовʼязаних працівників.
Про це повідомила пресслужба порталу.
Послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній.
"Опція дозволяє підприємству, яке досягло ліміту заброньованих працівників, без затримок розбронювати одних працівниів і надати відстрочку іншим", - йдеться в повідомленні.
Податися на анулювання можна лише раз на 30 днів.
Якщо компанія втрачає статус критичності, то бронювання для всіх її працівників анулюється автоматично.
- З 1 грудня запрацювали нові правила бронювання військовозобов’язаних на період воєнного стану. Вони передбачають фактичне запровадження економічного бронювання, коли обов’язковою умовою відстрочки від призову буде нарахування працівникові зарплати від 20 тисяч на місяць та відсутність боргів зі сплати всіх податків. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Бронювання по-новому. Через «Дію» та із зарплатою не менше 20 тисяч гривень".
- На початку грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про перегляд умов бронювання медиків.
- Нещодавно уряд також дозволив бронювати від мобілізації священників.