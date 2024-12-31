Військові спецпідрозділу Головного управління оборони Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Вони знищили російський гелікоптер Мі-8 та ще один підбили.
Бій відбувся у Чорному морі у районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму. Застосували ракету Р-73 “SeeDragon”, повідомили в ГУР.
Один Мі-8 знищено.
"Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування", – повідомили в ГУР.
MAGURA V5
Його виготовляє державне підприємство "СпецТехноЕкспорт", а презентація винаходу пройшла на виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023), писав "Мілітарний".
MAGURA – це абревіатура від Морського автономного охоронного безпілотного роботизованого апарату – Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus. Це розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.
Він може виконувати різні операції, зокрема спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьбу, охорону морського флоту, бойові місії.
Саме MAGURA знищив російський ракетний катер "Івановєц" раніше цього року.
Більше на цю тему – в матеріалі "«Ми можемо знищити весь Чорноморський флот? Так. І ми над цим працюємо»".
Також Михайло Федоров анонсував появу покращеної версії морського дрона MAGURA. Як сказав міністр, у 2024 р. очікується "новий технологічний стрибок" в розробці.