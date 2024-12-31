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Вперше в історії: ГУР знищило вертоліт Мі-8 за допомогою морського дрона Magura з ракетою

Ще один вертоліт був пошкоджений. 

Вперше в історії: ГУР знищило вертоліт Мі-8 за допомогою морського дрона Magura з ракетою
Group 13 вдарила ракетою з дрона по Мі-8
Фото: скріншот

Військові спецпідрозділу Головного управління оборони Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Вони знищили російський гелікоптер Мі-8 та ще один підбили.

Бій відбувся у Чорному морі у районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму. Застосували ракету Р-73 “SeeDragon”, повідомили в ГУР.

Один Мі-8 знищено.

"Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування", – повідомили в ГУР. 

MAGURA V5

Його виготовляє державне підприємство "СпецТехноЕкспорт", а презентація винаходу пройшла на виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023), писав "Мілітарний".

MAGURA – це абревіатура від Морського автономного охоронного безпілотного роботизованого апарату – Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus. Це розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.

Він може виконувати різні операції, зокрема спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьбу, охорону морського флоту, бойові місії.

Саме MAGURA знищив російський ракетний катер "Івановєц" раніше цього року. 

Більше на цю тему – в матеріалі "«Ми можемо знищити весь Чорноморський флот? Так. І ми над цим працюємо»".

Також Михайло Федоров анонсував появу покращеної версії морського дрона MAGURA. Як сказав міністр, у 2024 р. очікується "новий технологічний стрибок" в розробці.

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