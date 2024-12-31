У Смоленській області горить нафтобаза, а в Казані не працює аеропорт

У ніч на вівторок, 31 грудня, в російській Смоленській області загорілася нафтобаза. Про це повідомив губернатор області Василь Анохін та низка російських Telegram-каналів.

За інформацією Анохіна, нафтобазу атакували безпілотники, протиповітряна оборона працювала у Ярцевському районі.

"Попередньо уламки одного з ударних дронів упали на території нафтобази. У результаті цього стався розлив палива і зайнялися паливно-мастильні матеріали. Рятувальні служби локалізують наслідки. Загрози житловим об'єктам немає", – написав губернатор і наказав жителям не поширювати фото та відео з місця події.

Також повідомляється, що в Казані введено режим "Ковьор" – міжнародний аеропорт "Казань"мені Тукая тимчасово не приймає рейси, повідомили в Росавіації.

Тим часом Міноборони РФ відзвітувало про знищення 68 безпілотників. 25 дронів нібито збили над Брянською областю, 17 – над окупованим Кримом, 11 – над Краснодарським краєм, 10 – над Смоленською областю, два – над Тверською, і по одному – над Ростовською, Курською і Калузькою. В атаці звинуватили Україну, проте Київ поки що офіційно не коментував ці звинувачення.

Удари по Росії