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У Держдепі США підтвердили дозвіл Україні бити американськими ракетами вглиб РФ

У відомстві допускають, що після цього Росія може почати вести переговори про мир або навіть піде з території України.

У Держдепі США підтвердили дозвіл Україні бити американськими ракетами вглиб РФ
помічник держсекретаря США Браян Ніколс
Фото: EPA/UPG

У Держдепі США підтвердили дозвіл ЗСУ атакувати цілі у Росії західними ракетами. Про це заявив помічник держсекретаря США Браян Ніколс в інтерв'ю бразильському виданню O Globo на полях саміту G20.

“Зброя, яку президент Байден дозволив використовувати Україні, дасть їй більшу здатність захищати себе і, сподіваємося, дозволить Російській Федерації зрозуміти, що застосування сили для захоплення української території не буде успішним, і, можливо, вона почне вести мирні переговори або, ще краще – просто відійде з української території”, – сказав Ніколс.

Він додав, що саме Росія повністю контролює, чи триватиме цей “конфлікт”. 

  • Напередодні Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що США дозволили застосування своєї зброї на відстань до 300 кілометрів углиб російської території.
  • Сьогодні українські медіа повідомили, що Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії. Ціль успішно вражено у Брянській області.
  • У ніч на вівторок Сили оборони завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області Росії. Станом на 02.30 зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі. У Генштабі додали, що ураження ворожих складів боєприпасів триватиме. 
  • Вже сьогодні Росія оновила ядерну доктрину і тепер розцінюватиме як причину для ядерної атаки неядерні удари.
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