У Держдепі США підтвердили дозвіл Україні бити американськими ракетами вглиб РФ

У відомстві допускають, що після цього Росія може почати вести переговори про мир або навіть піде з території України.

У Держдепі США підтвердили дозвіл ЗСУ атакувати цілі у Росії західними ракетами. Про це заявив помічник держсекретаря США Браян Ніколс в інтерв'ю бразильському виданню O Globo на полях саміту G20.

“Зброя, яку президент Байден дозволив використовувати Україні, дасть їй більшу здатність захищати себе і, сподіваємося, дозволить Російській Федерації зрозуміти, що застосування сили для захоплення української території не буде успішним, і, можливо, вона почне вести мирні переговори або, ще краще – просто відійде з української території”, – сказав Ніколс.

Він додав, що саме Росія повністю контролює, чи триватиме цей “конфлікт”.