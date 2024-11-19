На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення

На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
16:00 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Гоптівка. Внаслідок обстрілу постраждали чоловік 52 та жінка 59 роки.
15:10 Чугуївський р-н, Вовчанська громада, с. Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу горів будинок.￼ 09:40 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок скиду з БПЛА пошкоджено автомобіль.
На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала дев’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кругляківки та Лозової.
За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 76 людей.
Зазначимо, у ніч на 19 листопада Сили протиповітряної оборони збили над Україною 51 ворожий ударний безпілотник. ППО працювала у 9 областях.