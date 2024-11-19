На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення

Люди постраждали у селі Гоптівка.

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На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

16:00 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Гоптівка. Внаслідок обстрілу постраждали чоловік 52 та жінка 59 роки.

15:10 Чугуївський р-н, Вовчанська громада, с. Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу горів будинок.￼ 09:40 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок скиду з БПЛА пошкоджено автомобіль.

На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала дев’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кругляківки та Лозової.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 76 людей.

Зазначимо, у ніч на 19 листопада Сили протиповітряної оборони збили над Україною 51 ворожий ударний безпілотник. ППО працювала у 9 областях.