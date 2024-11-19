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Фундаментом нашої перемоги є єдність у боротьбі. Звернення Збройних Сил України

Від редакції: 19 листопада 2024 року виповнюється рівно 1000 днів від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. До цієї дати Збройні Сили України підготували звернення до народу України. Публікуємо його без змін.

Звернення Збройних Сил України 

Рівно тисяча днів тому почалось широкомасштабне вторгнення Росії в Україну.

Українські захисники
Фото: поширено ОПУ
Українські захисники

Тисячу днів ми б’ємося з агресором, який хоче, щоб нас просто не було. Тисячу днів ми захищаємо наш європейський дім. Ми воюємо за наші родини, наших друзів, наших колег, наших сусідів. За Київ і Харків, Львів та Одесу, Маріуполь і Чернігів, Сімферополь і Луганськ, Донецьк і Запоріжжя. Головне - ми б’ємося за майбутнє наших дітей. 

Українська армія ніколи не зрадить вашу віру. Тому що це наша народна армія - в кожного знайомі або родичі служать у війську. У нас один біль на всю країну, одне серце й одна душа. Кожна наша перемога та поразка - спільні. Кожна радість і тривога - на всіх. Кожен, хто читає це, має знати: Сили оборони України – сильні, як ніколи, та об’єднані метою знищення окупантів. Тисяча днів нашої стійкості це вкотре довели. 

Ми виграли битви за Київ, Чернігів, Суми, Миколаїв та Одесу. Ми провели блискучий контрнаступ на Харківщині та не менш успішний контрнаступ на Херсонщині. Зрештою Збройні Сили України повернули війну на російську територію. Зробили неможливе можливим - те, у що ніхто не вірив.

Перший день звільнення Херсона.
Фото: Інна Варениця
Перший день звільнення Херсона.

Побратими та посестри, сьогодні кожен з нас має сказати: «Я - тут, я продовжую битву й підтримую військо, попри все йду вперед і прагну перемоги». 

Російсько-українська війна - це не спринт, це марафон. Ми стійко подолали першу тисячу днів широкомасштабного вторгнення. Позаду багато надлюдських випробувань.

Однак перемогу здобуде той, хто протримається на добу більше, ніж ворог. Тому час знову діяти разом. Як і тисячу днів тому. Як і десять років тому, коли почалась російсько-українська війна.

Підтримуйте Сили оборони України, де вже служать ваші близькі, друзі, колеги. Підтримуйте армію в будь-який доступний вам спосіб. Робіть усе від вас залежне - перебуваєте ви в Україні або за кордоном - щоб ми разом пройшли цей шлях. Фундамент нашої перемоги - це єдність у боротьбі. 

Ми обов’язково помстимося за кожного загиблого героя, кожну загиблу дитину, кожний зруйнований будинок.

Разом ми реалізуємо історичний шанс - на десятки років поховати російську загрозу. Разом забезпечимо нашим родинам довгоочікуваний мир. Разом здолаємо будь-які складнощі та втілимо мрію поколінь про свободу й незалежність нашої Неньки.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

З вірою в перемогу, 

Збройні Сили України

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