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Зеленський приїхав у звільнений Херсон

Президент України подякував союзникам за підтримку.

Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський відвідав звільнений від російських окупантів Херсон. Про це повідомляє Reuters.

"Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", – сказав Зеленський військовим.

Він також подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії.

О 12:23 візит президента до Херсона підтвердив голова ОПУ Андрій Єрмак. 

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, Херсон був окупований росіянами з 2 березня 2022 року.

11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України. Наразі в Херсоні вже почала працювати Нацполіція, у місті та навколо нього встановили блокпости

Також до міста повернулося керівництво ОВА.

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