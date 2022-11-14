Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський відвідав звільнений від російських окупантів Херсон. Про це повідомляє Reuters.

"Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", – сказав Зеленський військовим.

Він також подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії.

О 12:23 візит президента до Херсона підтвердив голова ОПУ Андрій Єрмак.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, Херсон був окупований росіянами з 2 березня 2022 року.

11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України. Наразі в Херсоні вже почала працювати Нацполіція, у місті та навколо нього встановили блокпости.

Також до міста повернулося керівництво ОВА.