ЗСУ повернули контроль над Макіївкою в Луганській області, ворог за вчора випустив 264 снаряди по Сумській області

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Львівщині, Черкащині, Житомирщині та Київщині.

За минулу добу було три обстріли Новгород-Сіверського району Чернігівської області з мінометів і, ймовірно, касетних боєприпасів (дистанційне мінування). Без жертв, але є пошкодження. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється, йдеться у повідомленні ОВА.

За минулу добу по прикордонню Сумської області росіяни випустили 264 міни, ракети та снаряди. Ворог поцілив по Шалигинській, Зноб-Новгородській, Хотінській, Білопільській, Юнаківській, Краснопільській громадах. Минулося без жертв. Є пошкодження та руйнування.

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Щербаки, Малі Щербаки, Залізничне, Новоандріївка, Червоне, Новоданилівка, Юрківка, Кирпотине, Степногірськ, Ольгівське, Темирівка, Шевченко, Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Дорожнянка Запорізької області. Надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів окупаційними військовослужбовцями. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Росіяни усю ніч обстрілювали Нікопольський район.Били по Червоногригорівській та Марганецькій громадах з "Градів" та важкої артилерії. Попередньо, люди не постраждали. У Марганці пошкоджена лінія електропередач. 45 тисяч родин у Марганці та селах і селищах Марганецької громади без води. Енергетики уже лагодять лінію, щоб запустити насосну станцію. Внаслідок ворожоі атаки пошкоджені будівлі і кілька автівок. Поліція і ДСНС ще обстежують територію і з’ясовують деталі та наслідки обстрілу.

Учора пізно ввечері ворог завдав по Харкову удару трьома ракетами, попередньо – ЗРК С-300. В Індустріальному районі пошкоджено промисловий об'єкт. Без постраждалих та значних пошкоджень.

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, які розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном. У Вовчанську пошкоджено житловий будинок, у смт Шевченкове Куп'янського району – інфраструктурний об'єкт (котельня) та освітній заклад (Шевченківський ліцей). За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янську з пораненням госпіталізовані чоловік 48 років та жінка 26 років. У Дергачах у неділю на невідомому вибуховому пристрої підірвався та був госпіталізований з пораненнями 45-річний чоловік. Крім того, в с. Волохов Чугуївського району зазнав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік.

Учора під контроль ЗСУ перейшло село Макіївка Сватівського району Луганської області. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян в районах Новоселівського, Стельмахівки і Білогорівки. Окупанти пʼять разів штурмували позиції захисників, завдали 21 артилерійського та мінометного удару.

Увечорі в Донецькій області був ракетний удар по Кураховому, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, одна людина поранена. Протягом доби та вночі – активні бойові дії поблизу Вугледара та Павлівки. Вночі – обстріли Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. Також – артобстріли та штурмові дії околиць Світлодарської МВА, зокрема, ст. Майорськ. Зв’язок відсутній у всіх населених пунктах громади. Зранку посилилися обстріли Очеретинської громади, зокрема сел Первомайське і Водяне. Авдіївська ВА: ніч по місту пройшла відносно спокійно, поодинокі прильоти по старій частині. На ранок стався обстріл з РСЗВ "Град", влучання в центральній частині міста. Зранку – обстріл околиць Селидового. Інформація про руйнування та поранених поки що не надходила. Дані уточнюються. За минулу добу на Донеччині четверо поранених цивільних.

Сьогодні зранку ворог завдавав ударів РСЗВ по прибережній смузі Очаківської громади Миколаївської області. Постраждалих немає.

За інформацією ГШ ЗСУ, ворог не припиняє обстрілів позицій підрозділів Сил оборони та прилеглих до лінії зіткнення територіальних громад, веде повітряну розвідку.

Нагадаємо, під Макіївкою Луганської області, контроль над якою повернено ЗСУ, минулого тижня під обстріл потрапили мобілізовані росіяни. Їхні родичі заявили, що ці окупанти вирішили пішки вертатись назад у Росію, і вимагали від окупаційного командування випустити їх.