На Харківщині через обстріли горіли навчальний заклад і котельня

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону Держслужби з надзвичайних ситуацій здійснили 25 оперативних виїздів, 14 з яких на ліквідацію пожеж. Зокрема, дві пожежі пов'язані із веденням бойових дій.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Приблизно з 23:00 до 00:00 Шевченківська громада зазнала артилерійських обстрілів з боку ворога. Зафіксовано не менше чотирьох влучань в інфраструктурні об'єкти та житловий багатоквартирний будинок. Сталося дві пожежі. В одному з випадків горів навчальний клас у навчальному закладі на площі 50 кв. м. В іншому – котельня на площі 3 кв.м.", - йдеться в повідомленні.

Обидві пожежі було оперативно ліквідовано.

Також рятувальники виїжджали на перевірку на місце влучення ворожих ракет в Індустріальному районі Харкова. Пожеж не виявлено.

Крім того, рятувальники шість разів виїжджали для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

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