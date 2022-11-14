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Керівники закладів освіти мають право розірвати трудовий договір з вчителем-колаборантом, - Міносвіти

Співпраця із окупантами є неприпустимою для українських вчителів.

Керівники закладів освіти мають право розірвати трудовий договір з вчителем-колаборантом, - Міносвіти
Фото: Дніпропетровська ОДА

Нові керівники українських шкіл не мають толерувати вчителів, котрі пішли на співпрацю з ворогом. 

Про це повідомив Укрінформ із посиланням на першого заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка.

“На жаль, у нас є такі випадки, вони поодинокі. Вони документуються відповідними правоохоронними органами. Згідно з українським законодавством, нові керівники закладів освіти мають право розірвати трудовий договір з вчителем, який пішов у колаборацію”, - наголосив Вітренко.

На думку першого заступника міністра освіти і науки, ті вчителі, які пішли на колаборацію з окупантом, не мають права викладати в українських школах.  

Нагадаємо, слідчі Нацполіції повідомили про підозру у колабораційній діяльності жінці, котра займала посаду директора сільської школи на Харківщині під час російської окупації.

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