Усі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога. Завдяки тому, що ми зберігаємо єдність, зберігаємо енергійність і знаємо, що ми – у своєму праві на своїй землі.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні неділя, я – у своєму кабінеті, разом зі мною – наша команда. Офіс працює, Київ не зупиняється, країна – без пауз... Погляньте навколо – завжди є люди, які без вихідних працюють, воюють заради нашої з вами перемоги. На фронті – без вихідних. Рятувальники й сапери – без вихідних. Лікарі, які допомагають пораненим, – без вихідних. Лікарі, які допомагають нашим дітям, – теж без вихідних.

Українські електрики, які борються з іранськими дронами, не мають відпочинку. Всі наші транспортники... Водії вантажівок, які забезпечують і оборону, і тил. “Укрзалізниця” та всі державні компанії.

Бізнес, який допомагає. Волонтери, без яких неможливо. Військові підприємства, які ремонтують і будують техніку”, - розповів Володимир Зеленський.

Він додав, що дипломати також працюють майже цілодобово вже 263-й день, як і зв’язківці, сили безпеки, сотні й сотні інших сфер і галузей, тисячі організацій і підприємств, мільйони людей.

“І я дякую нашим командувачам, розвідці й усім, хто залучений, за розробку наступних наших кроків. Визвольних кроків. На Херсонщині буде забезпечено стабілізацію та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це понад 100 тис. місцевих жителів станом на цей час. Повертаємо зв’язок, інтернет, телебачення. Робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості для постачання електрики й води.”, - зазначив президент України.

Він пообіцяв, що на деокуповані території повернемо транспортне сполучення й пошту, швидку допомогу і нормальну медицину.

“Звичайно, вже починається відновлення роботи органів влади, поліції, деяких приватних компаній. І я дякую бізнесу, який серед перших бере участь у поверненні нормального життя. Наша присутність буде відчуватися! Буде відчуватися тим, що життя є.

Але прошу, будь ласка, не забувайте, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна. Передусім це міни. На жаль, загинув один із наших саперів, ще четверо зазнали поранень, проводячи розмінування”, - розповів президент.

Володимир Зеленський попросив усіх херсонців бути дуже обережними й негайно повідомляти рятувальникам про всі небезпечні предмети.

“Також триває затримання російських солдатів і найманців, яких кинули на цій території, та знешкодження диверсантів. Слідчими вже задокументовано понад 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла вбитих – і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої країни, куди змогла зайти. Знайдемо й притягнемо до відповідальності кожного вбивцю. Без сумнівів”, - пообіцяв Зеленський.

Бої на Донеччині – такі ж інтенсивні, як і в попередні дні. Рівень російських атак не знижується. Рівень стійкості й хоробрості наших бійців – найвищий. Не даємо прорвати нашу оборону.

“Станом на цей час за добу ракетних, авіаційних та артилерійських ударів окупантів зазнала територія пʼяти наших областей. Це Сумщина, Харківщина, Запорізька область, Луганщина й Донеччина.

Робимо все, щоб ворог відчував наші відповіді. Відчував їх по максимуму. По всій лінії фронту забезпечуємо знищення ворожих ланцюжків постачання, складів із боєприпасами, ворожих штабів.

Маємо щодня зменшувати потенціал окупантів – без вихідних! Це зберігає життя нашим людям” - наголосив голова держави.

Володимир Зеленський нагадав, що наступного тижня відбудеться саміт “Групи двадцяти” в Індонезії, і наша позиція буде представлена дуже змістовно.

“Ми дамо відповіді на багато питань, які звучать зараз. Публічні відповіді. Щоб їх чули всі наші люди, всі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує. Уже у вівторок – моє звернення”,- підсумував президент України.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розпочали підготовку нового пакету військової допомоги Україні. Обсяг чергової допомоги буде майже таким, як і попередньої. Наразі Білий дім проводить консультації з Конгресом щодо додаткових ресурсів на наступний рік.