Росія може вдарити ракетами 15-16 листопада, – Повітряні сили
Росія може вдарити ракетами 15-16 листопада, – Повітряні сили
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
Окупанти кинули багато техніки біля греблі Каховської ГЕС, - Хлань
Окупанти кинули багато техніки біля греблі Каховської ГЕС, - Хлань
Білорусь образилася, що Україна укріплює кордон
Білорусь образилася, що Україна укріплює кордон
Командувач ОК “Південь” прибув до Херсона
Командувач ОК “Південь” прибув до Херсона
Маляр назвала прізвища п'яти генералів, які командують наступом ЗСУ на півдні
Маляр назвала прізвища п'яти генералів, які командують наступом ЗСУ на півдні
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
ГоловнаСуспільствоВійна

Усі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога, - Зеленський

На звільненій території починається відновлення роботи органів влади, поліції, деяких приватних компаній.

Усі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Усі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога. Завдяки тому, що ми зберігаємо єдність, зберігаємо енергійність і знаємо, що ми – у своєму праві на своїй землі. 

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський

“Сьогодні неділя, я – у своєму кабінеті, разом зі мною – наша команда. Офіс працює, Київ не зупиняється, країна – без пауз... Погляньте навколо – завжди є люди, які без вихідних працюють, воюють заради нашої з вами перемоги. На фронті – без вихідних. Рятувальники й сапери – без вихідних. Лікарі, які допомагають пораненим, – без вихідних. Лікарі, які допомагають нашим дітям, – теж без вихідних.

Українські електрики, які борються з іранськими дронами, не мають відпочинку. Всі наші транспортники... Водії вантажівок, які забезпечують і оборону, і тил. “Укрзалізниця” та всі державні компанії.

Бізнес, який допомагає. Волонтери, без яких неможливо. Військові підприємства, які ремонтують і будують техніку”, - розповів Володимир Зеленський. 

Він додав, що дипломати також працюють майже цілодобово вже 263-й день, як і зв’язківці, сили безпеки, сотні й сотні інших сфер і галузей, тисячі організацій і підприємств, мільйони людей. 

“І я дякую нашим командувачам, розвідці й усім, хто залучений, за розробку наступних наших кроків. Визвольних кроків. На Херсонщині буде забезпечено стабілізацію та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це понад 100 тис. місцевих жителів станом на цей час. Повертаємо зв’язок, інтернет, телебачення. Робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості для постачання електрики й води.”, - зазначив президент України. 

Він пообіцяв, що на деокуповані території повернемо транспортне сполучення й пошту, швидку допомогу і нормальну медицину. 

“Звичайно, вже починається відновлення роботи органів влади, поліції, деяких приватних компаній. І я дякую бізнесу, який серед перших бере участь у поверненні нормального життя. Наша присутність буде відчуватися! Буде відчуватися тим, що життя є.

Але прошу, будь ласка, не забувайте, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна. Передусім це міни. На жаль, загинув один із наших саперів, ще четверо зазнали поранень, проводячи розмінування”, - розповів президент. 

Володимир Зеленський попросив усіх херсонців бути дуже обережними й негайно повідомляти рятувальникам про всі небезпечні предмети. 

“Також триває затримання російських солдатів і найманців, яких кинули на цій території, та знешкодження диверсантів. Слідчими вже задокументовано понад 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла вбитих – і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої країни, куди змогла зайти. Знайдемо й притягнемо до відповідальності кожного вбивцю. Без сумнівів”, - пообіцяв Зеленський. 

Бої на Донеччині – такі ж інтенсивні, як і в попередні дні. Рівень російських атак не знижується. Рівень стійкості й хоробрості наших бійців – найвищий. Не даємо прорвати нашу оборону. 

“Станом на цей час за добу ракетних, авіаційних та артилерійських ударів окупантів зазнала територія пʼяти наших областей. Це Сумщина, Харківщина, Запорізька область, Луганщина й Донеччина.

Робимо все, щоб ворог відчував наші відповіді. Відчував їх по максимуму. По всій лінії фронту забезпечуємо знищення ворожих ланцюжків постачання, складів із боєприпасами, ворожих штабів.

Маємо щодня зменшувати потенціал окупантів – без вихідних! Це зберігає життя нашим людям” - наголосив голова держави. 

Володимир Зеленський нагадав, що наступного тижня відбудеться саміт “Групи двадцяти” в Індонезії, і наша позиція буде представлена дуже змістовно.

“Ми дамо відповіді на багато питань, які звучать зараз. Публічні відповіді. Щоб їх чули всі наші люди, всі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує. Уже у вівторок – моє звернення”,- підсумував президент України.

 

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розпочали підготовку нового пакету військової допомоги Україні. Обсяг чергової допомоги буде майже таким, як і попередньої. Наразі Білий дім проводить консультації з Конгресом щодо додаткових ресурсів на наступний рік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також