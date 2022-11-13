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Серед херсонців "розганяють" фейк про видачу гуманітарної допомоги 14 листопада, - керівник ОВА

У цей день насправді відбуватиметься розмінування в центральній частині обласного центру.

Серед херсонців "розганяють" фейк про видачу гуманітарної допомоги 14 листопада, - керівник ОВА
Фото: dnipro.tv

Влада Херсонщини спростувала фейк про те, що начебто завтра, 14 листопада, жителям Херсона роздаватимуть гуманітарну допомогу.

Про це йдеться у зверненні керівника обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича.

За його словами, неправдиву інформацію про видачу "гуманітарки" херсонцям на площі Свободи почали активно розповсюджувати у деяких групах в соцмережах.

Янушевич наголосив, що завтра в центральній частині міста має бути щонайменше людей - тут триватиме розмінування.

Нагадаємо, за інформацією місцевої влади, росіяни замінували в Херсоні майже все. Тому збиратися в людних місцях, зокрема, святкуючи визволення області від російських загарбників, ризиковано. Тож 14 листопада в центральній частині Херсона фахівці проводитимуть розмінування. Напередодні у місті сапер дістав поранення під час розмінування адмінбудівлі.

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