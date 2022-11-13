Після розмінування ремонтуватимуть трубу, яка дає воду до Миколаєва, - Сєнкевич

На станції водозабору також є проблеми з електрикою.

Воду мешканцям Миколаєва подадуть після розмінування та ремонту водогону Дніпро - Миколаїв на Херсонщині.

Про це у своєму Телеграм-каналі заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Щойно повернувся з Херсонської області, де оглядав місця пошкоджень рашистами під час окупації водогону Дніпро - Миколаїв. Таких місць декілька, зараз там працюють сапери, які розміновують усі прилеглі території. Лише за час мого перебування знайшли три міни. Після процесу розмінування наші служби "Водоканалу" заходитимуть туди й ремонтуватимуть трубу", - сказав Сєнкевич.

За його словами, на станції водозабору є проблеми з електрикою, але загалом усе не так погано, як могло бути.

Раніше керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що на території звільненої від окупантів Херсонської області сапери розпочали роботу з розмінування та відновлення водопроводу, який подавав питну воду до Миколаєва.