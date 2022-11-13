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Внаслідок пожежі у Броварах на Київщині загинула людина

Займання спричинила свічка, яку запалили двоє братів, поминаючи померлу матір.

Внаслідок пожежі у Броварах на Київщині загинула людина
Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

У Броварах на Київщині внаслідок пожежі загинув 55-річний чоловік.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, правоохоронців повідомили про займання в одній із квартир багатоповерхівки близько 8-ої години ранку.

"За попередньою інформацією, причиною загоряння оселі стало необережне поводження із вогнем, а саме - свічки, яку двоє братів запалили, поминаючи померлу матір. Один із чоловіків внаслідок пожежі загинув", - зазначив Нєбитов.

Він додав, що поліцейські Броварського управління поліції Київщини встановлюють всі обставини трагедії. Також очільник поліції закликав дотримуватись правил пожежної безпеки.

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Нагадаємо, нещодавно на підприємстві в місті Бровари стався вибух, в результаті якого загинув працівник.

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