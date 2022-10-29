За попередніми даними, вибухнула установка з переробки алюмінієвого порошку.

На підприємстві в місті Бровари на Київщині стався вибух, в результаті якого загинув працівник.

Про це повідомив очільник Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram.

"Сьогодні близько 11:15 до нас надійшло повідомлення про надзвичайну ситуацію на підприємстві міста. За попередніми даними, вибухнула установка з переробки алюмінієвого порошку. Під час робіт 56-річний працівник загинув", - написав Нєбитов.

Поліцейські почали досудове розслідування щодо порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинила загибель людини.

Нагадаємо, раніше на Харківщині загинув піротехнік з Луганської області, десятероь його колег були поранені.