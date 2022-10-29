​Маріупольська журналістка перейшла працювати на телеканал окупантів, - Офіс генпрокурора

Наразі їй заочно повідомлено про підозру.

Маріупольська кореспондентка перейшла на бік ворога та працює на пропагандистському телеканалі. Їйзаочно повідомили про підозру в колаборационізмі.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру мешканці м. Маріуполя у колабораційній діяльності (ч. ч. 6 ст. 111-1 КК України).

а даними слідства, наприкінці 2021 року жінка, маючи диплом за фахом "Журналістика", працевлаштувалась на один з маріупольських місцевих телеканалів. У вересні, перебуваючи в окупованому місті, підозрювана почала працювати "кореспонденткою" на пропагандистському телеканалі "Мариуполь 24".

"Підтримуючи політику ворога, вона здійснює підбір тем і спікерів для проросійських новинних сюжетів, організовує зйомки, забезпечує інформаційну діяльність каналу загарбників, поширюючи «правильні новини» задля маніпулювання свідомістю мешканців захопленого агресором міста", - зазначилив Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, на початку серпня повідомлялося, що в Маріуполі 27 колаборантів присягнули окупантам.