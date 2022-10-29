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У Києві удосконалюють систему оборонних рубежів

Облаштовані різного роду загородження, включаючи мінно-вибухові.

У Києві удосконалюють систему оборонних рубежів
Генерал-полковник Сергій Попко
Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ"

У Києві зараз проводяться роботи з посилення захисту міста.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в інтерв'ю НВ.

"Аби не коригувати дії ворога, про цифри говорити не буду. Скажу лише, що на даний момент з мого боку проводиться робота щодо забезпечення частин і підрозділів, які задіяні в обороні міста", - зазначи він.

За словами Попка, удосконалюється система оборонних рубежів, районів та позицій. Облаштовані різного роду загородження, включаючи мінно-вибухові.

"Створена система вогневого ураження, суттєво удосконалюється система протиповітряної оборони. Всі комунальні служби міста готові виконувати свої завдання", - додав голова КМВА. 

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Жирнова з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Про це йдеться у президентському указі від 21 жовтня. Наступним указом глава держави призначив нового очільника КМВА – Сергія Попка. 

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