У Києві удосконалюють систему оборонних рубежів

У Києві зараз проводяться роботи з посилення захисту міста.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в інтерв'ю НВ.

"Аби не коригувати дії ворога, про цифри говорити не буду. Скажу лише, що на даний момент з мого боку проводиться робота щодо забезпечення частин і підрозділів, які задіяні в обороні міста", - зазначи він.

За словами Попка, удосконалюється система оборонних рубежів, районів та позицій. Облаштовані різного роду загородження, включаючи мінно-вибухові.

"Створена система вогневого ураження, суттєво удосконалюється система протиповітряної оборони. Всі комунальні служби міста готові виконувати свої завдання", - додав голова КМВА.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Жирнова з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Про це йдеться у президентському указі від 21 жовтня. Наступним указом глава держави призначив нового очільника КМВА – Сергія Попка.