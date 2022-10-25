Зеленський призначив нового начальника Київської міської військової адміністрації

Президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Жирнова з посади начальника Київської міської військової адміністрації.

Про це йдеться у президентському указі від 21 жовтня. Наступним указом глава держави призначив нового очільника – Сергія Попка.

"Відповідно до статті 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" призначити генерал-полковника Попка Сергія Миколайовича начальником Київської міської військової адміністрації", – зазначено у документі.

Фото: wikipedia Сергій Попко

Генерал Микола Жирнов очолював Київську військово-цивільну адміністрацію з 1 березня. Після введення воєнного стану очільниками обласних і міських військових адміністрацій автоматично стали мери та глави ОДА. У Києві Віталій Кличко залишився мером, але очолювати військову адміністрацію призначили військового.

Зеленський у зверненні тоді говорив, що для захисту столиці ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської військово-цивільної адміністрації професійного військового, щоб гарантувати оборону міста. Щоб блокувати ворогу підступи до столиці.

Сергій Попко – генерал-полковник ЗСУ, в 2016-2019 роках – Командувач Сухопутних військ України. У 2019-2020 був головним інспектором Міноборони України. З травня 2020 був звільнений у запас.