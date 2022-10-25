На Херсонщині знищено три склади боєприпасів ворога

За добу українська авіація на півдні відпрацювала п’ять атак по позиціях ворожої протиповітряної оборони, по опорному пункту та скупченню ворога, його озброєння та техніки.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Ракетно-артилерійські підрозіділи ЗСУ виконали у регіоні 246 вогневих завдань, зокрема по мінометних та артилерійських позиціях ворога.

Підтверджені втрати противника складають:

40 рашистів,

три танки,

зенітно-ракетний комплекс “Оса”,

6 одиниць авто-бронетехніки.

Також знищено три склади з боєприпасами в Бериславському та Каховському районах Херсонської області.

Суттєво пошкоджено 6 ворожих танків, символічно затрофеєно рашистський “Урал”.

Нагадаємо, 23 жовтня ЗСУ ліквідували 470 окупантів, 6 танків, 11 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню і 9 безпілотників ворога.