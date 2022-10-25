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На Херсонщині знищено три склади боєприпасів ворога

Ліквідовано 40 рашистів і суттєво пошкоджено 6 ворожих танків.

На Херсонщині знищено три склади боєприпасів ворога
Фото: скріншот відео

За добу українська авіація на півдні відпрацювала п’ять атак по позиціях ворожої протиповітряної оборони, по опорному пункту та скупченню ворога, його озброєння та техніки.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Ракетно-артилерійські підрозіділи ЗСУ виконали у регіоні 246 вогневих завдань, зокрема по мінометних та артилерійських позиціях ворога.

Підтверджені втрати противника складають: 

  • 40 рашистів, 
  • три танки, 
  • зенітно-ракетний комплекс “Оса”, 
  • 6 одиниць авто-бронетехніки.

Також знищено три склади з боєприпасами в Бериславському та Каховському районах Херсонської області.

Суттєво пошкоджено 6 ворожих танків, символічно затрофеєно рашистський “Урал”.

Нагадаємо, 23 жовтня ЗСУ ліквідували 470 окупантів, 6 танків, 11 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню і 9 безпілотників ворога.

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