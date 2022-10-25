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На Київщині облаштували тимчасову переправу на “Варшавській” трасі

Міст на цій трасі підірвали на початку повномасштабного вторгнення росіян.

На Київщині облаштували тимчасову переправу на “Варшавській” трасі
Фото: Пресслужба Служби автомобільних доріг у Київській області

На трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин завершились роботи з будівництва тимчасової переправи біля Бородянки у Київській області.

Про це повідомила пресслужба Служби автомобільних доріг у Київській області.

“Для забезпечення транспортного сполучення по трасі міжнародного значення, біля зруйнованого мосту побудували ще один тимчасовий проїзд”, - повідомили у пресслужбі.

Працівники Служби автомобільних доріг влаштували труби, земляний насип, зверху – пісок, щебінь та заасфальтували проїзну частину поруч із тимчасовою переправою, відкритою ще 29 квітня.

Зараз на зруйнованому мості ведуться демонтажні роботи та підготовка до капітального відновлення.

Нагадаємо, поблизу с. Заворичі у Київській області триває відновлення мосту через річку Трубіж.

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