Виявили досі приховану групу з трьох десятків осіб, які мають досвід у галузі програмування ракет.

Команда Bellingcat та її партнери The Insider та Der Spiegel за пів року розслідування змогли виявити досі приховану групу з трьох десятків російських військових інженерів за освітою та досвідом у галузі програмування ракет.

Як повідомляє Bellingcat, програмісти належать до Головного обчислювального центру Генштабу ЗС РФ. Члени групи працюють із двох центрів. Один розташований у Москві, в штаб-квартирі міністерства оборони РФ, інший - в штаб-квартирі адміралтейства у Санкт-Петербурзі.

Більшість членів групи - молоді чоловіки та жінки, зокрема, є одна подружня пара; багато має досвід роботи у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних ігор. Деякі працювали в російському військовому командному центрі в Дамаску упродовж 2016-2021 років, коли Росія обстрілювала крилатими ракетами Сирію.

Більшість програмістів мають різні нагороди, зокрема - від російського президента Володимира Путіна.

На цих росіян розслідувачі вийшли через аналіз даних з відкритих джерел, зокрема, проаналізували провідні військові інститути Росії, які спеціалізуються на розробці та програмуванні ракет, їхніх випускників. Це Балашихінська військова академія Ракетних військ стратегічного призначення біля Москви, а також Військово-морський інженерний інститут у Санкт-Петербурзі.

Крім того, проаналізували витік даних про працевлаштування або телефонні записи цих випускників. Така інформація доступна на підпільних ринках даних у РФ. З'ясувалося, що ці особи зареєстровані як такі, що проживають і працюють за адресою Знам'янка, 19, в Москві - офіційною адресою Генштабу Збройних сил Росії.

Серед імен, які розслідувачі пов'язують з приналежністю до Головного обчислювального центру, - командир ГОЦ Ігор Багнюк, Антон Тімошинов, Євген Капшук, Олексій Михайлов, Роберт Баранов та інші.

Фото: bellingcat.com

Зв'язки між ними та іншими членами групи і приналежність до ракетних ударів по Україні вдалося встановити на основі аналізу телефонних дзвінків, повідомлень і часу запусків ракет по територій нашої держави.

Розслідувачі, маючи контакти членів ГОЦ, спробували зв'язатися з ними і з'ясувати подробиці. У розмовах рашисти підтверджували свої особисті дані, але відмовлялися підтверджувати приналежність до центру чи стосунок до запуску ракет.

Нагадаємо, Росія від початку повномасштабного вторгнення випустила по Україні 4500 ракет.

Днями РФ обстріляла за ніч нашу державу 36 ракетами.