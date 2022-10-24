​Бойовий дух росіян хочуть піднімати за допомогою служителів РПЦ, але ті бояться їхати в Україну на війну

В росармії також чималі проблеми через недоукомплектування офіцерських та сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин.

Командування російських окупаційних військ пробує підняти рівень морально-психологічного стану своїх солдатів за рахунок служителів Російської православної церкви.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Священиків хочуть відрядити до підрозділів на територію України. Однак більшість із них відмовляється через небезпеку і відсутність засобів захисту.

Тим часом в росармії є чималі проблеми і через недоукомплектування офіцерських та сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин.

Це пов'язано із загибеллю більшості таких спеціалістів під час бойових дій, а також через надмірну кількість мобілізованих, пояснили в українському Генштабі.

"Непоодинокими є випадки призначення на подібні посади осіб рядового складу, які щойно підписали контракт та мають хоч якийсь бойовий досвід", - зауважили в командуванні ЗСУ.

Для поповнення втрат росіяни продовжують активно вербувати ув’язнених як на території РФ, так і на тимчасово окупованих землях України.

"Так, з виправної колонії № 90 в місті Херсон, після так званих бесід з представниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації, було звільнено більшість злочинців", - додали в Генштабі ЗСУ.

Поранених рашистів вивозять у тимчасово окупований Крим.

Нагадаємо, на окремих напрямках бойових дій, зокрема в Донецькій області, російські підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій. Основною причиною є вкрай низький морально-психологічний стан поповнення, численні факти дезертирства з числа мобілізованих та невиконання бойових наказів.