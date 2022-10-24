СБУ затримала директорку ліцею, яка впроваджувала освітні стандарти РФ на Харківщині

Додаткове покарання передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Співробітники СБУ затримали керівницю одного з навчальних закладів на території Великобурлуцької селищної ради Харківської області, окупованої російськими військами з лютого до початку вересня 2022 року. З кінця липня вона здійснювала діяльність, спрямовану на впровадження у цьому навчальному закладі стандартів освіти держави-агресора.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Підлеглим вчителям директорка повідомила, що у новому навчальному році освітній процес у ліцеї буде здійснюватися російською мовою, за російською освітньою програмою та за підручниками видавництва РФ", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що ці російські підручники були завезені до ліцею на початку навчального року.

Вказівку про це їй надав так званий "голова" окупаційної адміністрації Великого Бурлука.

Наразі слідчі СБУ повідомили директорці ліцею про підозру за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти) КК України.

Крім основного покарання за такий злочин у вигляді виправних робіт, арешту або позбавлення волі, до винної особи буде застосоване ще й додаткове покарання - позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Викриття колаборантки здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше поліція заочно повідомила про підозру 40-річній жінці, яка з червня активно співпрацювала з окупаційною владою. Зловмисниця забезпечувала загальне керівництво відділом освіти в окупаційній адміністрації та працювала над впровадженням освітньої програми держави-агресора.