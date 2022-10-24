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Фонд "Повернись живим" передав саперам ДСНС України 180 захищених радіостанцій, – МВС

Надійний зв’язок - одна із найважливіших потреб рятувальників.

Фонд "Повернись живим" передав саперам ДСНС України 180 захищених радіостанцій, – МВС
Фото: МВС

Українці через Фонд "Повернись живим" інвестували 15 544 350 гривень у зв’язок для всіх саперних підрозділів ДСНС.

Про це повідомила пресслужба МВС.

"Піротехніки ДСНС рятують життя, виявляють і знешкоджують ворожі міни, вибухівку та нерозірвані боєприпаси. Розміновують шляхи та населені пункти. І при цьому дуже ризикують. Надійний зв’язок – одна із найважливіших їхніх потреб. І днями Фонд закрив її завдяки невпинній допомозі донорів", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що сапери ДСНС України отримали від фонду 180 захищених радіостанцій Motorola з комплектами навушників та додаткових акумуляторів до них, а також 12 кабелів програмування.

"Завдяки надійним радіостанціям з навушниками групи саперів можуть працювати, маючи вільні руки та перебуваючи на зв’язку один з одним", – резюмують повідомлення в МВС.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка і Фонд "Повернись живим" готують спільний проєкт із пілотною назвою "Бавовна у Москві", який пов’язаний із роботою на дальні дистанції. Подробиці буде повідомлено пізніше.

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