Генштаб опублікував звернення до армії Росії: "Складіть зброю заради вашого безпечного майбутного"

Ті, хто здастся в полон зі зброєю і технікою, отримає винагороду.

Генеральний штаб ЗСУ опублікував звернення до населення і військових Росії. Командування ЗСУ пропонує росіянам здатися в полон і повернутися живими. Україна гарантує медичну допомогу, звʼязок з рідними, дотримання Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.

Українські військові порадили окупантам поставити собі запитання, за що вони воюють: за страх їхніх вождів утратити владу, за їхній образ життя, створений на грошах, вкрадених у родин росіян? Відеозвернення опубліковане в Телеграм Генштабу. У ньому наголошується, що військові для Росії – витратний матеріал, адже втрат ніхто не рахує.

"Україна ніколи не погрожувала Російській Федерації. Сьогодні ви воюєте не з НАТО. Скільки б вам про це не говорили кремлівські пропагандисти. Ви воюєте проти України, проти українського народу", – наголосили в ролику.

Генштаб зазначив, що українці готові захищати свої будинки і сімʼї до останнього. Російським родинам їхні чоловіки теж потрібні – живими і вдома.

"Життя дане не для того, аби утілювати злочинні накази путінського режиму. Збережіть своє життя і майбутнє. Відмовтесь від участі в кривавій путінській війні. Складіть зброю заради вашого безпечного і мирного майбутного", – запропонувати в Генштабі.

Військові наголосили, що всі росіяни, які здадуться в полон, будуть оформлені як полонені у ході бойових дій. Це дозволяє уникнути переслідування з боку російських спецслужб. Ті, хто не захоче повертатись до Росії, отримає притулок в Україні. Крім того, за добровільну здачу техніки і озброєння буде гідна грошова винагорода.

"Це – не зрада. Це – нормальна реакція нормальних людей", – зазначили в Генштабі

Аби здатися в полон, треба звʼязатися з представниками ЗСУ за номерами: + 38 066 580 34 98, + 38 093 119 29 84. Дзвонити можна цілодобово. Також можна скористатися чатботом у Телеграм – "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot). Це можуть зробити не лише військові, а й родичі.

Якщо звʼязку немає зовсім, здатися в полон можна так: вийти до позицій українських військових, гучно заявити бажання здатися, розрядити зброю, відʼєднати магазин, позначити бажання здатися матеріалом білого кольору – прапором чи повʼязкою.

Нагадаємо, ця гаряча лінія для росіян, які хочуть здатись у полон, запрацювала у вересні.