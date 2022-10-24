Головне за ніч. Понеділок, 24 жовтня

Відбиті атаки противника на Харківщині та Донеччині, реакція України на російську брехню про "брудну бомбу", антипутінський мітинг в Грузії.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу Сили оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Землянки і Чугунівка Харківської області, а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

Окупанти завдали двох ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв та Новотавричеське Запорізької області.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 24 жовтня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 470 російських окупантів. Загалом РФ вже втратила в Україні 67 940 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів загинуло шестеро мирних громадян, ще п'ятеро поранено.

"Росія вбиває цивільних! За 23 жовтня стало відомо про 6 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 у Курдюмівці, 2 у Великій Новосілці та 1 у Бахмуті. Ще 5 людей за вчора отримали поранення", - повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

Нагадаємо, вранці 23 жовтня російські окупанти обстріляли лікарню в Бахмуті на Донеччині.

Через брехливі заяви Росії про нібито підготовку застосування Україною так званої "брудної бомби" Україна запрошує моніторингові місії ООН і МАГАТЕ й вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму.

"Щодня українська армія звільняє нашу землю від російського бруду. Думка про "брудну бомбу" нам огидна. Запрошуємо моніторингові місії ООН і МАГАТЕ відвідати Україну. Світ має дати відповідь на ядерний шантаж Росії. Вимагаємо дотримання п. 4 Будапештського меморандуму", – написав у Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

У п. 4 Будапештського меморандуму йдеться про підтвердження зобов'язання підписантів домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, у разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.

На провокативні заяви щодо "брудної бомби" відреагував Дмитро Кулеба. Він сказав, що заява Росії про "плани" України застосувати "брудну бомбу" абсурдна брехня, а росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі.

Пізніше Володимир Зеленський сказав, що якщо хтось і може застосувати ядерну зброю у нашій частині Європи, то це лише один субʼєкт. Крім того, президент закликав світ має максимально жорстко відреагувати на це.

Каховська дамба замінована російськими військовими частково. Її підрив спричинить екологічне лихо, але матитиме наслідки і для окупантів.

Про це в інтервʼю УП повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Він наголосив, що необхідні для повного підриву дамби роботи не проведені.

Повний підрив спричинить затоплення лівобережжя Херсонської області. Унаслідок цього росіяни втратять навіть теоретичну можливість подачу води в Крим Північнокримським каналом. Крім того, підривом повністю знищиться можливість існування ЗАЕС.

"Ну, і звичайно, вони ускладнять нам просування на певний проміжок часу. І це, до речі, не дуже уже й великий проміжок часу, десь близько двох тижнів буде. Але вони будуть змушені відступити прямо до Криму. Іншими словами, якщо зробити суцільне руйнування, то сценарій такий. Чи готові вони на це? Думаю, що ні", – зазначив Буданов.

На питання, чи зможуть сили оборони до кінця року відвоювати Херсон, Буданов відповів: "Думаю, що так".

Колишній прем'єр Сполученого королівства Борис Джонсон оголосив про відмову від участі в нових виборах лідера Консервативної партії.

У поширеній британськими ЗМІ заяві, Джонсон вказав, що мав підтримку достатньої кількості депутатів-консерваторів, але вирішив, що висувати свою кандидатуру за нинішніх обставин "буде просто неправильно", адже "не можна ефективно керувати урядом, якщо не маєш об'єднаної партії в парламенті".

Джонсон підтвердив, що вів перемовини з іншими кандидатами про об'єднання кампаній "в ім'я національного інтересу", проте, "на жаль", не зміг цього досягти.

"Тому я боюся, що найкраще, що я можу зробити, – це не допустити висунення моєї кандидатури і підтримати того, хто переможе", – резюмував він.

Раніше ВВС повідомило, що ексміністр фінансів Британії Сунак лідирує за кількістю консерваторів, які підтримали його у парламенті. Задля допущення до виборів кандидату необхідно залучитися підтримкою щонайменше 100 депутатів. Повідомляється, що на його підтримку висловилися 147 парламентаріїв, за колишнього прем’єр-міністра Джонсона виступає 57 депутатів, а лідерку Палати громад Пенні Мордант підтримує 24 консерватори.

У столиці Грузії Тбілісі відбувся мітинг російських емігрантів проти війни в Україні та політики Путіна.

На заході, який організував міжнародний фонд Free Russia Foundation, збирали кошти на допомогу українським біженцям. За оцінкою журналістів, у мітингу взяли участь близько 500 осіб.

Нагадаємо, після оголошення "часткової мобілізації" зросло число росіян, які залишили межі своєї країни. За різними оцінками, може йтися як про кількасот тисяч, так і про кілька мільйонів емігрантів – точних цифр щодо цього немає. Грузія є одним із популярних напрямів еміграції росіян. За даними МВС країни, за вересень грузинський кордон перетнули понад 222 тисячі громадян РФ.

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