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Учора ЗСУ ліквідували ще 480 окупантів, 21 танк, 3 гелікоптери і літак

Дані уточнюються.

Учора ЗСУ ліквідували ще 480 окупантів, 21 танк, 3 гелікоптери і літак
Знищений Ка-52 "Алігатор" армії РФ
Фото: armyinform.com.ua

За останню добу російська армія втратила на війні з Україною близько 480 військових, 21 танк, три гелікоптери і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 68 420 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 611 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 321 (+26) од,
  • артилерійських систем – 1 674 (+1) од,
  • РСЗВ – 377 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 190 (+1) од,
  • літаків – 271 (+1) од,
  • гелікоптерів – 248 (+3) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 372 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 350 (+0),
  • кораблі / катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 054 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 149 (+0).

 

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.

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