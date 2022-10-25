Учора ЗСУ ліквідували ще 480 окупантів, 21 танк, 3 гелікоптери і літак

За останню добу російська армія втратила на війні з Україною близько 480 військових, 21 танк, три гелікоптери і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 68 420 (+480) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 611 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 321 (+26) од,

артилерійських систем – 1 674 (+1) од,

РСЗВ – 377 (+2) од,

засоби ППО ‒ 190 (+1) од,

літаків – 271 (+1) од,

гелікоптерів – 248 (+3) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 372 (+2),

крилаті ракети ‒ 350 (+0),

кораблі / катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 054 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 149 (+0).

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.