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З 24 лютого до фонду "Повернись живим" на потреби захисників України перерахували понад 5 млрд гривень

Кожен пʼятий БпЛА на фронті – від "Повернись живим". 

З 24 лютого до фонду "Повернись живим" на потреби захисників України перерахували понад 5 млрд гривень
Фото: "Повернись живим"

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до фонду "Повернись живим" було перераховано понад 5 млрд гривень. Це – 245 гривень щосекунди, 145 грн – на кожного громадянина України.

За цей час фонд закупив, зокрема, 14 837 радіостанцій для 150 батальйонів. Про це йдеться у повідомленні "Повернись живим" у Телеграмі. 

Також закуплено:

  • 3736 засобів тепловізійної оптики, що закрили потреби 100 підрозділів
  • 3311 квадрокоптерів, 141 безпілотний авіаційний комплекс. Кожен п’ятий БПЛА на фронті – від "Повернись живим"
  • 514 автівок і 11 броньовиків
  • шість тренажерів для операторів ПЗРК "Ігла", на яких навчили вже 2000 бійців
  • 1989 планшетів із програмою ГРК Armor;

Крім того, інструктори фонду навчали 4000 військових. 

"Відчуваємо неймовірну вдячність і відповідальність перед кожним, хто дає нам для допомоги війську від кількох гривень до мільйонів. Хто разом із нами підсилює армію із 2014 року, робитиме це до повної перемоги України у війні з росією і навіть після", – зазначили волонтери.  

За посиланням можна зробити внесок до фонду та допомогти оборонцям звільняти Україну від російських окупантів. 

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