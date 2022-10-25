Росіяни обстріляли три громади “градами”, важкою артилерією та дронами.

Уночі 25 вересня росіяни обстрілювали “градами”, важкою артилерією та дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Під ворожий вогонь потрапили три громади – Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Попередньо, люди не постраждали”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Унаслідок обстрілів пошкоджені будинки, автівки, харчове підприємство та водогін. В інших районах області усю ніч гули сирени, але обійшлося без обстрілів. І на цю хвилину спокійно.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу Нікополя 25 жовтня поранення отримали шестеро осіб.