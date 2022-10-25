Росія збирається обговорювати "брудну українську бомбу" на закритому засіданні Радбезу, – Reuters

Москва не полишає спроб звинуватити Україну, хоч західні країни й відкидають її заяви.

Росія подвоїла зусилля в просуванні дезінформації про "брудну українську бомбу". Учора ввечері вона надіслала лист з претензціями щодо Києва до Організації Обʼєднаних Націй, і дипломати сказали, що Москва планує підняти це питання перед Радбезом на закритому засіданні 25 жовтня, пише Reuters.

При цьому під час попередніх спроб звинуватити Україну в підготовці удару "брудною бомбою" Росія отримала відсіч західних країн.

"Ми розцінюватимемо використання брудної бомби київським режимом як акт ядерного тероризму", – написав посол РФ у ООН Василь Небензя генеральному секретарю Антоніу Гутеррешу в листі, з яким ознайомилось агентство.

Небензя й раніше використовувався для поширення дезінформації про Україну перед країнами-членами ООН. Фейки про те, що Україна нібито готує удар "брудною бомбою", росіяни почали поширювати на тлі просування сил оборони в Херсонській області.

Міністри закордонних справ Франції, Великої Британії та США відкинули звинувачення Москви як "відверто неправдиві" та підтвердили свою підтримку Україні.

"Світ розгледить будь-яку спробу використати це звинувачення як привід для ескалації", – йдеться у спільній заяві.

США попередили росіян про "серйозні наслідки", які виникнуть, якщо вони вдадуться до використання ядерного озброєння.

"Росія матиме наслідки незалежно від того, використає вона брудну або ядерну бомбу", – попередив спікер Держдепу Нед Прайс.

"Брудна бомба" – це пристрій для розсіювання радіоактивних матеріалів. Така бомба не є ядерною, пише "Голос Америки" з посиланням на Центри з контролю та профілактики хвороб США.

Радіоактивні частинки, які розсіює “брудна бомба”, здебільшого падають на землю в межах кількох кварталів або кілометрів від місця вибуху.

Минулого тижня міністр оборони РФ Сергій Шойгу почав обдзвонювати західних колег, заявляючи їм про "брудну українську бомбу". Президент Володимир Зеленський після цього сказав, що "якщо хтось і може застосувати ядерну зброю у нашій частині Європи, то це лише один субʼєкт – і цей субʼєкт як раз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати".

На думку американського Інститут вивчення війни, російський міністр оборони Сергій Шойгу намагався уповільнити або зупинити західну військову допомогу Україні та послабити НАТО під час телефонних розмов із чотирма міністрами оборони Альянсу (США, Великої Британії, Франції, Туреччини).