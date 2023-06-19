У Росії знову поширюють фейки про створення Україною "брудної ядерної бомби"

"Такою ж відвертою брехнею є і те, що Київ готується завдати ядерного удару по РФ".

В Росії знову почали поширювати фейкові заяви про те, що Київ нібито розробляє "брудну ядерну бомбу".

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Брехня: Україна, можливо, продовжує створення «брудної ядерної бомби», а українська влада хоче відправити на переробку партію опроміненого палива з Рівненської АЕС. Ці фантасмагоричні заяви поширює російське ТАСС, цитуючи голову служби зовнішньої розвідки Наришкіна", - йдеться в повідомленні.

У Центрі наголосили, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) постійно інспектує усі ядерні об'єкти в Україні та заявляє, що жодної незаконної активності на них не проводиться. Востаннє перевірку ядерних об'єктів в Україні МАГАТЕ провело у травні 2023 року – експерти не виявили жодних підозрілих незадекларованих видів активності.

"Правда: кремлівським фейкоробам та їхнім споживачам згодовують одну й ту саму брехню – змінюються лише персонажі... Такою ж відвертою брехнею є і те, що «Київ готується завдати ядерного удару по РФ", - зазначили в Центрі стратегіних комунікацій.

Нагадаємо, минулого року російський міністр оборони Сергій Шойгу намагався уповільнити або зупинити західну військову допомогу Україні та послабити НАТО під час телефонних розмов із чотирма міністрами оборони Альянсу (США, Великої Британії, Франції, Туреччини). Під час цих трьох із розмов Шойгу говорив про можливе застосуванням Україною "брудної бомби".

В Американському інституті вивчення війни (ISW) назвали заяви російського міністра залякуванням на тлі військових невдач і зауважили, що вони є продовженням давньої інформаційної кампанії Росії.

Президент Володимир Зеленський також згадував заяви Москви в своїх відеозверненнях і відкидав усі звинувачення.