​Заступнику мера Чернігова оголосили підозру в розкраданні коштів на закупівлі трансформатору для ТЕЦ

Обладнання було придбане за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову.

Служба безпеки повідомила про підозру в масштабній корупції заступнику Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, посадовець організував схему привласнення бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатору для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена унаслідок російських обстрілів навесні 2022 року. Вже в липні обладнання було придбане за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову.

При цьому збитки державі сягнули понад 30 млн грн.

"Ця сума підтверджена ініційованими Службою безпеки судово-товарознавчою і судово-економічною експертизами, які проводив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Для реалізації оборудки фігурант «скоординував» свої злочинні дії з керівництвом компанії-постачальника", - зазначили в СБУ.

Чиновнику повідомлено про підозру ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем). Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, з альтернативою застави в розмірі 32 млн гривень.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до шести років тюрми.

Прізвища чиновника пресцентр СБУ не називає. Втім, за даними місцевого видання ЧЕline, йдеться про Віктора Геращенка. Це підтвердив і на своїй сторінці у фейсбуці в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.

Нагадаємо, раніше Ломако повідомив, що йому хочуть оголосити підозру та відсторонити від посади. Він повʼязує це з протистоянням «ряду чиновників у Києві». Мер Чернігова Атрошенко був відсторонений від посади рішенням суда ще торік.