Рятувальники від початку доби відкачали понад 12 тонн води.

У Херсонській області через підрив росіянами Каховської гідроелектростанції підтопленим залишається 21 населений пункт, рівень води знизився до 48 сантиметрів.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Телеграмі.

“Триває поступове зниження рівня води, що нині перебуває на позначці 0,48 метри. Підтопленими лишаються чотири населені пункти (832 будинки) на правому березі р. Дніпро. На тимчасово окупованій - 17 населених пунктів”, - ідеться в повідомленні.

Рятувальники ДСНС від початку доби відкачали понад 12 тонн води, а загалом понад 135 тис. тонн з 505 будинків та підвалів. Для громадян підвезли понад 27 тонн води, а з початку робіт - 471 тонну води та 36 тис. 597 кг продуктів харчування і засобів першої необхідності.

Нагадаємо, що станом на 6 ранку 19 червня, середній рівень води на Херсонщині становив 80 см.