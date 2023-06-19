Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади визволили від російських окупантів населений пункт П'ятихатки Запорізької області.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і опублікував відповідне відео.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що упродовж двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ "Таврія" було звільнено вісім населених пунктів, зокрема - П'ятихатки.

Нагадаємо, що росіяни перекидають техніку і сили з Херсонщини на Запорізький напрямок.